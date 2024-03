Elixir Aircraft a finalisé son financement des cinq prochaines années

Article publié le 2 mars 2024 par David Dagouret

Le constructeur aéronautique français a annoncé avoir finalisé son financement en capital pour son budget de 40 millions d'euros pour les cinq prochaines années.

Elixir Aircraft, constructeur aéronautique français a finalisé son financement des cinq prochaines années grâce à la clôture d’une levée de fonds de 13 millions d'euros, menée par Innovacom et Bpifrance via son nouveau fonds Amorçage Industriel, afin d'assurer son développement industriel.

Cette augmentation de capital arrive en complément des 13 millions d'euros de subventions déjà annoncés par le président de la République lors du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace 2023, issus de l’appel à projets Produire en France des aéronefs bas carbone opéré par Bpifrance dans le cadre de France 2030. Elixir Aircraft dispose au total maintenant de 26 millions d'euros pour poursuivre son aventure. Le solde des besoins nécessaires sera financé par de la dette bancaire.

La majorité de ces moyens sera consacrée à la production, avec l'embauche de 500 nouveaux collaborateurs au cours des six prochaines années, l'acquisition de nouvelles machines, la création d'une nouvelle usine à La Rochelle ou encore l'aménagement de bâtiments réservés au support client.

Arthur Léopold-Léger, président d'Elixir Aircraft, a déclaré : "Après une décennie à travailler d'arrache-pied, Elixir Aircraft est arrivé à un tournant. Conception, certification et premières livraisons sont atteintes. Il faut maintenant produire en masse. La décarbonation de l'aviation ne pourra passer que par le remplacement des plus de 230 000 avions monomoteurs à pistons d'ancienne génération. Avec ce financement total de 40 millions d'euros, Elixir Aircraft se donne les moyens d'atteindre ses objectifs : près de 400 avions produits par an d'ici 2030, grâce à plusieurs centaines de salariés. Je vois Elixir Aircraft se structurer, se renforcer. Sur les deux derniers mois, nous avons pu livrer six avions, un record à notre échelle ! Avec ces financements, nous allons poursuivre nos efforts et devenir l'un des leaders de l'aviation générale mondiale !"

Jérôme Faul, président d'Innovacom, a déclaré : "le renouveau de l’industrie, dans tous les secteurs, passe par le développement de projets innovants servis par des entrepreneurs talentueux. Les investisseurs privés dont nous faisons partie sont fiers d’accompagner l’équipe d’Elixir Aircraft et de contribuer à un retour au premier plan de l’aviation générale en France qui soit créateur de valeur."

Raphaël Didier, directeur du fonds Bpifrance Amorçage Industriel, a déclaré : "Bpifrance est fière d’accompagner Elixir Aircraft dans les prochaines étapes de son développement, en s’engageant par des leviers multiples de financement dans sa levée de fonds : avec le fonds Bpifrance Amorçage Industriel, et avec les différents dispositifs d’aide à l’innovation, dans le cadre de France 2030 notamment. Cet investissement illustre les ambitions du plan Startups et PME industrielles porté par Bpifrance, dont l’objectif est de permettre l’ouverture de cent nouvelles usines par an d'ici 2025. Au-delà des enjeux de réindustrialisation, d’innovation et de soutien à l’export que nous soutenons, l’équipe d’Elixir Aircraft illustre l’excellence de l’industrie aéronautique française et l’aide à relever le défi d’une aviation décarbonée."





