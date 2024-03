Euroairlines renforce son service d'aérotaxi avec son nouvel avion Cessna 421C

Article publié le 1 mars 2024 par David Dagouret

L'avion desservira l'Espagne, le Portugal, la France, l'Italie, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie.

La compagnie aérienne espagnole, Euroairlines, a présenté à l'aéroport Cuatro Vientos de Madrid son nouvel avion Cessna 421C Golden Eagle avec lequel elle rejoindra l'Afrique du Nord. Avec une capacité de 6 passagers, le Cessna 421C, conçu exclusivement pour le transport de passagers, rejoint la flotte d'Euroairlines, qui comprend déjà un Beechcraft Baron G58 d'une capacité de 4 personnes et d'un rayon d'action de plus de 2 700 kilomètres.

Le nouvel avion est un bimoteur qui peut atteindre une vitesse maximale de 475 km/h et une vitesse de croisière de 444 km/h. Il dispose également d'un rayon d'action de plus de 2 700 kilomètres.

Le plus grand rayon d'action du Cessna 421C permettra à Euroairlines de voyager vers l'Afrique du Nord pour la première fois. Plus précisément, l'avion desservira l'Espagne, le Portugal, la France, l'Italie, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie.

Avec cet ajout, Euroairlines renforce son service d'aérotaxi, conçu pour répondre aux besoins de ceux qui cherchent à voler vers des destinations hors de portée des compagnies aériennes régulières et sans restrictions d'horaires. La compagnie offrira désormais un service vers près de trente destinations. Outre les passagers, le service d'aérotaxi transporte des marchandises, des animaux et des isotopes médicaux.

Antonio Lopez Lazaro, PDG d'Euroairlines a déclaré : "Nous sommes ravis de présenter notre nouveau Cessna 421C, un avion qui augmente notre flotte, permet l'accès à de nouvelles routes et multiplie notre offre. Avec cet avion, nous pouvons offrir des expériences de vol personnalisées et plus efficaces, un prix réduit, un rayon d'action, une charge utile et une complexité accrus."

Sur le même sujet