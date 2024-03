Icelandair choisit les moteurs Pratt & Whitney pour équiper sa nouvelle flotte d'Airbus

Article publié le 8 mars 2024 par David Dagouret

Les moteurs GTF de Pratt & Whitney équiperont les 35 nouveaux appareils de la famille A320neo d'Airbus de la compagnie islandaise.

Icelandair a choisi les moteurs GTF de Pratt & Whitney pour équiper jusqu'à 35 nouveaux appareils de la famille A320neo d'Airbus, comprenant une combinaison d'appareils A321XLR et A321LR loués et achetés. Avec cette commande, Icelandair devient pour la première fois, un client des moteurs GTF. Icelandair a également conclu une entente EngineWise pour la maintenance, la réparation et la révision à long terme de ses moteurs GTF. Pratt & Whitney fournira le soutien nécessaire pour faciliter la mise en service et l'exploitation efficace des moteurs à long terme.

Rick Deurloo, président des Moteurs Commerciaux chez Pratt & Whitney a déclaré : "Avec ces A321XLR et A321LR équipés de moteurs GTF, Icelandair et Pratt & Whitney renouvellent une relation qui a débuté il y a plus de 80 ans. Ces moteurs et ces appareils sont bien adaptés pour desservir le réseau transatlantique croissant d'Icelandair, tout en offrant un rendement énergétique inégalé dans l'industrie et de faibles émissions de CO2."

Bogi Nils Bogason, président-directeur général d'Icelandair a déclaré : "Avec ces moteurs GTF, nous maximiserons le rayon d'action et l'efficacité de nos nouveaux avions Airbus tout en garantissant notre compétitivité en termes de coûts et notre excellence opérationnelle grâce à cet accord à long terme. En outre, les moteurs GTF nous aideront à réduire la consommation de carburant et les émissions de carbone jusqu'à 30 % par siège, par rapport aux 757 qu'ils remplaceront, ce qui soutiendra à la fois nos objectifs commerciaux et environnementaux. Nos passagers devraient découvrir les premiers A321LR à partir de 2025 et les premiers A321XLR à partir de 2029."





Sur le même sujet