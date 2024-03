La Slovaquie reçoit ses premiers F-16 Block 70

Article publié le 3 mars 2024 par David Dagouret

D'autres avions devraient être achevés d'ici 2025, et le premier groupe d'appareils devrait arriver en Slovaquie à la mi-2024.

Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée le 29 février dernier, sur le site de Lockheed Martin à Greenville, le vice-premier ministre et ministre de la Défense de la République slovaque, Robert Kaliňák, ainsi que d'éminents délégués des États-Unis et de la Slovaquie, ont commémoré la livraison des deux premiers avions F-16 Block 70 de la Slovaquie.

Les deux appareils, un modèle C monoplace et un modèle D biplace, resteront à Greenville pour la formation à la maintenance. Cette formation est essentielle pour le personnel de l'armée de l'air slovaque afin d'assurer l'intégration harmonieuse et le fonctionnement efficace de la flotte de F-16. D'autres avions devraient être achevés d'ici 2025, et le premier groupe d'appareils devrait arriver en Slovaquie à la mi-2024.

Lockheed Martin a un carnet de commandes de 133 F-16 Block 70/72 à produire à Greenville, avec sept jets livrés à ce jour pour des partenaires internationaux.

OJ Sanchez, vice-président et directeur général de l'Integrated Fighter Group chez Lockheed Martin, a déclaré : "La Slovaquie est à l'avant-garde de l'adoption du chasseur de quatrième génération le plus avancé d'Europe, le F-16 Block 70. Ces avions ne représentent pas seulement une alliance plus forte entre la Slovaquie, les États-Unis et les alliés de l'OTAN, mais ils dotent également l'armée de l'air slovaque de capacités avancées pour faire face aux défis de sécurité du XXIe siècle. En rejoignant les rangs des pays qui utilisent le F-16, un chasseur de référence de l'OTAN, la Slovaquie renforce ses capacités de défense et son état de préparation pour les opérations mondiales. Avec 11 autres F-16 slovaques en cours de production et d'essai, nous sommes déterminés à livrer un total de 14 avions de combat de pointe, ce qui consolide encore notre partenariat."





Sur le même sujet