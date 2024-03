Le groupe WesJet nomme un nouveau président de WestJet Airlines

Article publié le 24 mars 2024 par David Dagouret

Diederik Pen est nommé au poste de président de WestJet Airlines. Il prendra ses fonctions à partir du 1er avril 2024.

Le groupe WestJet a annoncé, le 19 mars dernier, la nomination de Diederik Pen au poste de président de WestJet Airlines à compter du 1er avril 2024. En tant que chef de l'exploitation et président de WestJet Airlines, M. Pen continuera de relever d'Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du groupe WestJet. En tant que PDG, Alexis von Hoensbroech continuera à assumer la responsabilité globale du groupe WestJet et de son orientation stratégique.

Depuis qu'il s'est joint au groupe WestJet en octobre 2021, à titre de vice-président exécutif et chef de l'exploitation, M. Pen a joué un rôle déterminant dans l'amélioration du rendement opérationnel du groupe. Menant les opérations vers la reprise, il a exercé une influence sur les opérations aériennes, l'inflight, les aéroports, les opérations techniques, les relations de travail, la sécurité, les ressources de l'équipage et la formation. En tant que chef de l'exploitation du groupe WestJet et président de WestJet Airlines, M. Pen sera responsable des opérations quotidiennes du groupe, de la réussite des négociations collectives et de la fiabilité opérationnelle globale à laquelle s'attendent les clients de WestJet. Il assumera également le rôle de cadre responsable de Transports Canada.

Avant de se joindre à WestJet, M. Pen a apporté avec lui plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie de l'aviation dans les régions de l'Asie-Pacifique et de l'Europe. En tant que vice-président exécutif et chef des opérations de plusieurs compagnies aériennes, il a mené des expansions importantes, tout en supervisant les opérations d'entreprises à très faible coût et à croissance rapide.

M. von Hoensbroech a déclaré : "L'expérience de Diederik en tant que leader respecté, avec un palmarès de succès opérationnels, sera essentielle à la poursuite de notre stratégie de croissance, y compris l'intégration de Sunwing Airlines. Avec le plus grand carnet de commandes d'avions à fuselage étroit au Canada, il est essentiel que nous optimisions la sécurité et la fiabilité de nos activités, tout en offrant des options plus abordables et une meilleure connectivité aux Canadiens."

M. Pen a déclaré : "Au cours des trois dernières années, les WestJetters ont démontré leur engagement inébranlable envers les besoins de voyage des Canadiens et la performance de notre compagnie aérienne. Je suis incroyablement reconnaissant de travailler aux côtés d'une équipe aussi dévouée, innovante et passionnée. Alors que nous nous appuyons sur l'élan d'une année 2023 solide sur le plan financier et opérationnel et que nous nous concentrons sur la croissance future du groupe WestJet, il n'a jamais été aussi important que nous continuions à travailler ensemble pour accroître notre fiabilité et notre rendement."





