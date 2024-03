Le Piper M700 Fury certifié par la FAA

Article publié le 10 mars 2024 par David Dagouret

L'administration fédérale de l'aviation américaine a certifié le nouvel avion de Piper.

Piper Aircraft, Inc. a annoncé avoir obtenu la certification de type de son nouvel avion, le Piper M700 FURY, par l'Administration fédérale de l'aviation américaine. Cette certification de type a été obtenue le 29 février 2024. Cette étape est importante pour Piper Aircraft, qui intervient rapidement après l'annonce du nouvel avion le 6 février 2024. Les livraisons aux clients commenceront immédiatement.

Les validations internationales du M700 Fury pour le Canada (TCCA), l'Europe (EASA), le Royaume-Uni (CAA) et le Brésil (ANAC) sont en bonne voie pour être achevées au second semestre 2024, avec des livraisons aux clients dans ces régions avant la fin de l'année.

John Calcagno, président et chef de la direction de Piper Aircraft a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer la certification américaine du Piper M700 FURY par la FAA, un mois seulement après son annonce. Et ce n'est pas fini. Le FURY n'est que la première étape d'une nouvelle génération de notre gamme de produits M-Class, alors surveillez cet espace, car la gamme M-Class de Piper s'étendra à la fois au-dessus et au-dessous de ce que nous offrons actuellement."





