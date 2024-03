Safran va implanter à Rennes un nouveau site industriel

Article publié le 3 mars 2024 par David Dagouret

Ce site sera dédié à la fabrication de pièces de moteurs d’avion.

Safran a annoncé la création dans la métropole de Rennes (Bretagne) d’un nouveau site de fonderie dédié à la production d’aubages de turbine pour ses programmes de motorisation majeurs, respectivement le M88 dans le domaine militaire et le LEAP de CFM International dans le domaine civil.

Ces activités seront regroupées au sein d’une entité nommée Safran Turbine Airfoils implantée au cœur du Pôle d’excellence industrielle de La Janais et emploiera près de 200 personnes, avec une possibilité d'extension à terme. Opérationnel en 2027, ce nouveau site permettra à Safran Aircraft Engines de compléter son réseau mondial de production d’aubages de turbine avancées.

Le nouveau site travaillera en étroite collaboration avec celui de Gennevilliers, fonderie historique de référence de Safran Aircraft Engines.

Olivier Andriès, Directeur Général de Safran a déclaré : "Nous sommes très heureux d’annoncer la création de ce nouveau site de production sur un territoire dynamique et attractif. L'implantation de Safran Turbine Airfoils est une décision stratégique qui témoigne de notre soutien à la souveraineté nationale et à la renaissance industrielle de la France. Nous voulons faire de Safran Turbine Airfoils une vitrine pour le groupe en matière d’innovation, d’efficacité industrielle et de performance énergétique."

Nathalie Appéré, Présidente de Rennes Métropole a déclaré : "L'implantation de Safran à La Janais, accompagnée de la création d'emplois industriels, est une excellente nouvelle pour le territoire. J'y vois la concrétisation d'un travail engagé depuis 2013 par Rennes Métropole et ses partenaires pour préserver et renforcer la vocation industrielle du site. Grâce à la détermination constante des élus et des acteurs du territoire, le Pôle d'excellence industrielle de La Janais est aujourd'hui identifié comme une vitrine de l'industrie de demain, décarbonée, résiliente et souveraine."