Tecnam livre le 400e exemplaire du Tecnam P2006T Twin

Article publié le 2 mars 2024 par David Dagouret

L'appareil a été livré à Bartolini Air, le principal organisme de formation au pilotage de Pologne.

Tecnam a annoncé avoir franchi une étape importante en livrant le 400e Tecnam P2006T Twin. Cet appareil a été livré à Bartolini Air, le principal organisme de formation au pilotage de Pologne. L'école de pilotage polonaise a également pris livraison du SN/200; la remise des clés a eu lieu pendant le salon Pilot ExpoBerlin.

Depuis le premier P2006T de la flotte, S/N 33 - SP-DZW acquis en 2010, Bartolini Air exploite désormais une flotte de formation de 15 appareils, en grande majorité des Tecnam : 8 P2008JC, 2 P-Mentors, 4 P2006T et 1 P2010. Cinq Tecnam supplémentaires rejoindront la flotte début 2024, ce qui portera le nombre d'avions de Bartolini Air à 23 (y compris CAP 10C NG dédié à l'UPRT avancé et à la voltige et 3 Citation Jets exploités par une filiale détentrice d'un CTA).

Bartolini Air dispense plus de 12 000 heures de formation au pilotage par an, qualifiant plus de 200 élèves qui sont aujourd'hui pilotes pour de nombreuses grandes compagnies aériennes dans le monde. Depuis 2010, plus de 2000 élèves du monde entier ont été formés sur le P2006T. La flotte de P2006T a accumulé 26 000 heures de vol.

Bartlomiej Walas, directeur général de Bartolini Air, a déclaré : "Je me souviens encore de la première fois où j'ai vu une photo du P2006T en couverture d'un magazine d'aviation. Ce n'était qu'un dessin avec une brève description à l'intérieur. Je me suis dit que c'était exactement ce qu'il nous fallait pour faire entrer l'offre de formation de Bartolini Air dans le XXIe siècle. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, si vous êtes un passager de Ryanair ou d'une autre grande compagnie aérienne européenne, il est fort probable que votre pilote ait effectué son premier vol IFR multimoteur à bord d'un Tecnam P2006T rutilant chez Bartolini Air. Ce nouvel ajout à la flotte est une nouvelle étape importante qui permettra de répondre à la demande croissante de formation."

Walter Da Costa, CSO Tecnam, a déclaré : "La clé du succès du P2006T Twin a été notre engagement à offrir à nos clients une valeur imbattable, associée à de faibles coûts d'exploitation et de propriété, à une conception innovante et à un style italien. Les moteurs Rotax, en particulier, permettent au Tecnam P2006T d'être un leader environnemental. Avec des économies de carburant remarquables et des émissions sonores considérablement réduites, il a redéfini à la fois l'expérience de la formation au vol et celle de la propriété en une seule étape."





