Twin Jet lance une ligne entre Toulouse et Nice

Article publié le 7 mars 2024 par David Dagouret

La liaison sera opérée à raison de quatre vol par semaine à partir du 19 avril 2024.

Twin jet a annoncé l'ouverture d'une ligne entre Toulouse et Nice. Les vols débuteront le 19 avril 2024, avec quatre liaisons aller-retour par semaine.

Le programme des vols sera le suivant :

Départ de Toulouse à 07:20, arrivée à Nice à 08:40 le mardi.

Départ de Nice à 09:10, arrivée à Toulouse à 10:30 le mardi.

Départ de Toulouse à 17:40, arrivée à Nice à 19:00 le lundi, mercredi et vendredi.

Départ de Nice à 19:30, arrivée à Toulouse à 20:50 le lundi, mercredi et vendredi.

Eric Moret, Directeur général de Twin Jet a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer cette nouvelle liaison entre Toulouse et Nice. En tant que compagnie aérienne, nous nous engageons à offrir des options de voyage pratiques et confortables. Cette connexion directe facilitera davantage les échanges commerciaux, le tourisme et renforcera la coopération entre ces deux villes dynamiques."





