Vueling optimise l’efficience de sa flotte en combinant données en temps réel et dernières technologies

Article publié le 23 mars 2024 par David Dagouret

La compagnie du groupe IAG s'associe actuellement à deux partenaires technologiques pour optimiser ses opérations de vol et poursuivre ses initiatives de réduction des émissions de CO2.

Vueling renforce son engagement en faveur de l'efficacité opérationnelle et de la durabilité en intégrant l'utilisation de données en temps réel pendant les vols. La compagnie aérienne à bas coûts, appartenant au groupe IAG, s'associe actuellement à deux partenaires technologiques pour optimiser ses opérations de vol et poursuivre ses initiatives de réduction des émissions de CO2. Ces collaborations marquent des étapes importantes dans le programme d'efficacité énergétique de Vueling.

Chez Vueling, les pilotes intègrent désormais les prévisions météorologiques en temps réel avec le système NAVlink de Nav Flight Services pour ajuster leurs manœuvres de descente, ce qui entraîne une amélioration significative de l'efficacité énergétique. Cette synergie permet aux pilotes de prendre des décisions fondées sur des données plus précises et récentes qu'auparavant.

La technologie Nav est utilisée en conjonction avec l'application Pilot Fuel Efficiency de Honeywell pour aider les pilotes à calculer les émissions de CO2 pendant le vol. Cette application illustre également comment leurs choix basés sur les données contribuent à réduire la consommation de carburant. De plus, elle fournit des statistiques de la compagnie aérienne et des indicateurs de bonnes pratiques pour renforcer la conscience situationnelle des pilotes à chaque vol.

Conjointement, ces deux systèmes sont projetés pour réduire les émissions de CO2 de la flotte de Vueling de 2 500 tonnes par an.

Ces améliorations opérationnelles font suite à l'annonce estivale selon laquelle plus de 100 000 consommateurs ont choisi de soutenir l'utilisation de carburant aéronautique durable (CAD) lors de leur vol, un chiffre qui à plus que doublé au cours de l'année 2023.

Le Carburant d’Aviation Durable (CAD) a le potentiel de réduire jusqu'à 80 % des émissions de CO2 par rapport aux carburants traditionnels, ce qui en fait un acteur clé dans la transition vers une industrie aéronautique plus respectueuse de l'environnement.

Par ailleurs, la compagnie aérienne travaille en étroite collaboration avec les fournisseurs de services de navigation aérienne, ENAIRE et Eurocontrol, afin d'optimiser les trajectoires de vol, une démarche stratégique qui pourrait entraîner une réduction estimée de 10 % des émissions de CO2.

Isabel García Álvarez, Directrice de la planification des opérations chez Vueling a déclare : "L'utilisation de ces deux technologies en conjonction avec nos propres données en temps réel est une partie vitale du programme d'efficacité énergétique continu de Vueling. Les pilotes peuvent désormais ajuster la vitesse et le moment de leur descente à la perfection avec l'utilisation de ces outils, tout en pouvant mesurer immédiatement leurs émissions réduites de CO2. Il s'agit simplement d'une autre étape que nous franchissons chez Vueling pour offrir des vols plus efficaces, et donc plus durables, tant maintenant que dans le futur."





