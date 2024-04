easyJet a inauguré une nouvelle liaison depuis Montpellier

Article publié le 11 avril 2024 par David Dagouret

Le 1er avril dernier, la compagnie orange a inaugurée sa liaison entre Montpellier et Palma de Majorque.

easyJet a annoncé avoir inauguré sa nouvelle destination depuis Montpellier : Palma de Majorque (Îles Baléares, Espagne). Cette nouvelle liaison a été inaugurée depuis le 1er avril 2024 et elle sera opérée à raison de deux vols par semaine (jeudi et dimanche en basse saison) et jusqu’à quatre vols par semaine en haute saison (lundi, jeudi, vendredi, dimanche).

