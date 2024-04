easyJet annonce deux nouvelles lignes depuis Lyon

Article publié le 12 avril 2024 par David Dagouret

La compagnie low-cost proposera un vol entre Lyon et Budapest et un autre entre Lyon et Héraklion pour la saison été 2024.

easyJet a annoncé le lancement de deux nouvelles lignes depuis l'aéroport de Lyon. Ainsi, la compagnie proposera pour la saison été 2024, une liaison vers Budapest en Hongrie et une vers Héraklion en Grèce.

La liaison entre Lyon et Budapest sera opérée toute l’année à raison de deux vols par semaine, le mercredi et le samedi, à partir du 21 août 2024. La liaison Lyon - Héraklion sera opérée pour la saison estivale avec un vol par semaine, le dimanche, à partir du 30 juin 2024.

Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "Pour le 15eme anniversaire de notre base Lyonnaise nous avons déjà annoncé le lancement de 3 nouvelles destinations estivales : Madrid, Athènes, Alicante et annonçons aujourd’hui Héraklion pour cet été et Budapest qui débutera à l’arrière-saison (août) et sera desservie toute l’année. Nos équipages sont heureux d’accueillir nos clients sur notre réseau de près de 50 destinations depuis Lyon."

