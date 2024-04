Article publié le 12 avril 2024 par David Dagouret

L'UNICEF a pour objectif de scolariser, d'ici à 2023, tous les enfants en âge d'aller à l'école.

easyJet et l'UNICEF annoncent avoir entamé une nouvelle phase de leur partenariat de long terme visant à soutenir l'objectif de l'UNICEF de garantir l’accès à la scolarisation pour tous les enfants du primaire et du secondaire d'ici 2030.



La campagne "Every Child Can Fly" d'easyJet et de l'UNICEF permettra de collecter des fonds essentiels pour les programme d’éducation de l’UNICEF offrant des possibilités d’apprentissage à 114 millions d’enfants ainsi qu’une éducation numérique à 148,6 millions d’enfants dans le monde.



La collecte assurée par le personnel de cabine d'easyJet a lieu pendant les vacances de Pâques, période pendant laquelle easyJet transportera plus de cinq millions de passagers. Ces derniers auront la possibilité de faire un don à bord des quelque 40 000 vols et de soutenir ainsi le travail de l'UNICEF en matière d’éducation.



En 2022, 70 % des enfants âgés de 10 ans dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire ne savaient ni lire, ni comprendre un texte simple. Ce chiffre a augmenté de 13 % depuis la fermeture des écoles pendant la pandémie de Covid-19



La feuille de route de l'UNICEF en matière d'éducation vise ainsi à lutter contre la crise mondiale de l'apprentissage en contribuant à garantir un accès à une éducation de qualité, y compris dans des situations d'urgence. La nouvelle campagne "Every Child Can Fly" permettra de collecter des fonds dans les années à venir pour atteindre l’objectif fixé par l'UNICEF visant à assurer pour tous les enfants, l’accès à une éducation d'ici 2030.



Johan Lundgren, PDG d'easyJet, a déclaré : "Nous sommes extrêmement fiers de lancer notre nouveau partenariat "Every Child Can Fly" avec l'UNICEF, qui soutiendra la mise en œuvre de programmes efficaces pour aider les enfants à garantir leur avenir, parallèlement à l'action essentielle de l'UNICEF pour protéger les enfants dans des situations d'urgence. C'est un honneur de soutenir l'UNICEF depuis plus de dix ans, au cours desquels nos clients et nos équipages ont collecté près de 17 millions de livres sterling à bord de nos vols. J'aimerais remercier tous les clients qui seront en mesure de faire un don pendant les vacances de Pâques, pour leur gentillesse et leur générosité, car ils contribuent à améliorer concrètement la vie de millions d'enfants dans le monde."



Jon Sparkes, directeur général du Comité national britannique pour l'UNICEF (UNICEF UK), a déclaré : "Les enfants du monde entier sont touchés par une crise de l'apprentissage sans précédent. Seuls 30 % des enfants de 10 ans issus de pays à revenu faible ou intermédiaire savent lire une phrase simple. Aujourd'hui, plus que jamais, les enfants doivent être protégés pour garantir leur avenir. Grâce à des partenaires tels qu'easyJet, l'UNICEF travaille toute l’année pour soutenir les enfants et mettre en place des programmes innovants qui permettent aux enfants les plus vulnérables d'accéder à l’apprentissage. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier l'incroyable équipe d'easyJet de continuer à soutenir l’UNICEF, alors que nous annonçons la nouvelle phase de notre partenariat pour les années à venir. Avec un meilleur accès à une éducation de qualité, chaque enfant peut voler."





