Elixir annonce l'ouverture d'une usine aux Etats-Unis

Article publié le 11 avril 2024 par David Dagouret

L'usine d'assemblage sera située sur l'aéroport de Sarasota Bradenton (Floride).

À l'occasion du salon Sun'n'Fun, du 9 au 14 avril 2024 à Lakeland, en Floride, Elixir Aircraft annonce l'ouverture d'une usine américaine. Situé sur l'aéroport de Sarasota Bradenton (Floride), ce site sera principalement consacré au ré-assemblage initial des avions livrés aux clients américains.

Située sur en bord de piste de l'aéroport de Sarasota Bradenton (SRQ), l'installation se compose de deux bâtiments. Elixir Aircraft prendra possession du premier hangar de 1 200 mètres carrés entièrement rénové au quatrième trimestre 2024. Ce hangar sera utilisé pour le réassemblage initial des avions livrés aux clients américains.

Ensuite, un second bâtiment de 560 mètres carrés, adjacent au premier, sera réceptionné par Elixir Aircraft en août 2025, afin de poursuivre le réassemblage et de conserver un stock de pièces détachées pour la côte est des États-Unis.

Plus de 200 avions Elixir ont été commandés (commandes fermes et précommandes) par le marché américain. Environ 200 personnes seront employées à Sarasota, portant l'effectif total à 400 collaborateurs.

Arthur Léopold-Léger, président d'Elixir Aircraft, a déclaré : "Lorsque nous avons créé Elixir, nous savions que le marché américain serait une des clés du succès futur de l'entreprise. Après des années de recherche du meilleur emplacement aux États-Unis et de nombreux voyages dans la région, nous sommes ravis d'annoncer que nous nous installerons à Sarasota, en Floride. Elixir Aircraft tient à remercier l'équipe de direction de l'aéroport de Sarasota, en particulier Rick Piccolo, président ; Joseph Filippelli, vice-président en charge de l'immobilier, et Lionel Guilbert, vice-président des opérations, pour avoir permis cette implantation."

Cyril Champenois, cofondateur d'Elixir Aircraft, a déclaré : "Avec plus de 200 avions déjà en commande et pré-commande aux États-Unis, notre site de Sarasota est crucial pour notre croissance mondiale. Sarasota, située sur la côte Est, avec une communauté passionnée d'aviation et de voile, est similaire à celle de notre ville d'origine, La Rochelle, en France. Nous nous réjouissons de l'avenir dans un bureau où nous nous sentirons comme chez nous. Nous avons d'autres possibilités d'extensions dans la région de Sarasota, de façon à ce que toute l'équipe d'Elixir y vive de nombreuses et heureuses années."