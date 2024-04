Emirates fête ses 30 ans de présence à l'aéroport de Nice

Article publié le 12 avril 2024 par David Dagouret

La compagnie aérienne a également annoncé le retour de l'Airbus A380 à l'aéroport de Nice Côte d'Azur.

Emirates célèbre cette année 30 ans de voyages à destination et en provenance de Nice. Depuis le vol inaugural en 1994, plus de 2,8 millions de passagers ont emprunté la route Nice-Dubaï. Emirates célèbre également le retour de l'Airbus A380 à l'aéroport de Nice Côte d'Azur où l'appareil a atterri le 04 avril dernier à 13h40.



Nice est également une destination de fret importante pour la compagnie aérienne. Emirates SkyCargo – la division fret aérien d'Emirates – joue un rôle crucial dans la stimulation de l'activité économique et le maintien de liens économiques, en aidant les entreprises locales à se connecter à plus de 140 destinations commerciales et de fret (dont 10 dédiées au fret) dans le monde entier.



En 2023, Emirates SkyCargo a transporté plus de 8 500 tonnes de fret depuis et vers Nice et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment des produits de parfumerie et des arômes, des produits pharmaceutiques, des pièces automobiles et aéronautiques et autres produits manufacturés.



Cédric Renard, Directeur Général d'Emirates en France, a déclaré : "Nous sommes très fiers de célébrer les 30 ans des opérations Emirates à Nice et d'être la seule compagnie aérienne internationale à desservir la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec l'emblématique A380 d'Emirates. Je tiens à remercier notre personnel dévoué, nos partenaires de l'industrie et les autorités aéroportuaires d'avoir rendu cela possible grâce à une collaboration sans faille depuis 1994.



La France est un marché stratégique pour Emirates et, au cours des trois dernières décennies, nos clients ont pu apprécier les services de notre compagnie, fidèles à notre notre promesse de marque "Fly Better". Grâce à des prestations uniques et de qualité supérieure, des produits innovants et un réseau étendu, Emirates a apporté davantage de choix, de confort et de luxe à plus de 2,8 millions de voyageurs à destination et au départ de Nice Côte d’Azur, vers Dubaï et le reste du monde. Nous sommes attachés à la belle ville de Nice ainsi qu’à sa région, et nous nous réjouissons des 30 prochaines années."



Franck Goldnadel, Président du Directoire d’Aéroports de la Côte d’Azur, a déclaré : "C’est un grand plaisir et un honneur de pouvoir célébrer le 30ème anniversaire de la présence d’Emirates à Nice. Cet événement reflète non seulement les relations étroites qu’entretient notre territoire avec Dubaï et son aéroport international, un des hubs les plus importants du monde, mais encore la confiance continue et mutuelle entre la compagnie et Nice Côte d’Azur dans une logique de partenariat gagnant-gagnant."





