Korean Air finalise sa commande d'Airbus A350

Article publié le 10 avril 2024 par David Dagouret

La commande ferme porte sur l'acquisition de 33 exemplaires de l'A350.

Korean Air et Airbus ont finalisé la commande de la compagnie sud coréenne portant sur l'acquisition de 33 exemplaires de l'Airbus A350. La commande comporte sur 27 A350-1000 et six A350-900.



Jason Yoo, Chef de la sécurité, Responsable desOpérations et Vice-Président de Korean Air a déclaré : "Le rayon d'action exceptionnel de l'A350, son efficacité énergétique et le confort de ses passagers en font un appareil parfaitement adapté à notre réseau mondial. Nous sommes convaincus que l'introduction de l'A350 dans notre flotte nous permettra de gagner en efficacité opérationnelle et d'améliorer l'expérience de voyage de nos passagers."



Benoit de Saint Exupéry, Vice-président directeur des ventes, Avions commerciaux Airbus a déclaré : "Cette commande de Korean Air constitue un nouveau soutien majeur à l'A350 en tant que leader mondial des appareils à long rayon d'action. La compagnie aérienne bénéficiera de nouveaux niveaux d'efficacité dans l'ensemble de ses opérations, avec une réduction significative de la consommation de carburant et des émissions de carbone. L'A350 constituera également la plate-forme idéale pour permettre à la compagnie d'atteindre de nouveaux sommets en matière de produits à bord et de services de classe mondiale. Nous remercions Korean Air pour la confiance qu'elle continue d'accorder à Airbus et à ses produits, et nous nous réjouissons de voir l'A350 voler dans la livrée emblématique de la compagnie."





