Tap air Portugal : résultats financiers 2023

Article publié le 10 avril 2024 par David Dagouret

La compagnie portugaise a annoncé ses résultats financiers pour l'année 2023 et elle a enregistré le meilleur résultat net de son histoire.

En 2023, la TAP a enregistré le meilleur résultat net de son histoire, générant un bénéfice record de 177,3 millions d'euros, soit une augmentation de 111,7 millions d'euros par rapport à l'année précédente, au cours de laquelle un résultat de 65,6 millions d'euros avait été enregistré.



En 2023, les recettes d'exploitation ont atteint la valeur la plus élevée de l'histoire du groupe, dépassant la barre des 4 milliards d'euros, pour atteindre une valeur de 4,2 milliards d'euros, soit une augmentation de 730 millions d'euros (+20,9 %) par rapport à 2022.



TAP a enregistré une solide performance financière et commerciale, avec un EBITDA récurrent de 871,6 millions d'euros, soit une marge de 21 %, ainsi qu'un solide EBIT récurrent de 385,8 millions d'euros, soit une marge de 9%.



La compagnie a terminé 2023 avec une position de liquidité robuste de 789,4 millions d'euros, renforçant la trajectoire de désendettement avec une amélioration du ratio dette financière nette / EBITDA au 31 décembre 2023.



Luís Rodrigues, directeur général de TAP, a déclaré : "Les bons résultats de 2023 confirment le redressement de TAP au cours des dernières années. Un chiffre d'affaires record, dépassant la barre des 4 milliards d'euros, des marges d'exploitation solides et résistantes, et une nette tendance au désendettement confirment la solidité financière du groupe. L'augmentation de la ponctualité et de la régularité au cours du second semestre, ainsi que du NPS, souligne l'importance accordée par l'organisation à la fourniture d'un meilleur service à nos passagers. La signature des nouvelles conventions collectives de travail confirme la reconnaissance et l'engagement envers notre personnel. 2024 sera une année de défis qui mettra à l'épreuve l'orientation organisationnelle, pour laquelle nous aurons besoin de l'engagement de toutes nos équipes afin d'établir la TAP comme l'une des entreprises les plus attrayantes du secteur."





