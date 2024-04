United Airlines lance sa liaison saisonnière Nice-New York/Newark

Article publié le 5 avril 2024 par David Dagouret

La compagnie américaine a lancé sa liaison avec plus d’un mois d’avance.

La liaison saisonnière entre Nice et New York/Newark a débuté le 31 mars et se poursuivra jusqu'au 26 octobre 2024.

United opérera la liaison saisonnière entre Nice et New York/Newark en Boeing 767-300 qui est doté d'une cabine en classe affaires United Polaris et United Premium Plus, avec 46 suites affaires United Polaris, 22 sièges United Premium Plus et 99 sièges en classe économique.

Les horaires seront les suivants :

UA273 Nice 12h10 - New York 15h30 Quotidien Boeing 767-300 31 mars - 26 octobre 2024

UA272 New York 19h35 - Nice 10h00 +1 Quotidien Boeing 767-300 30 mars - 25 octobre 2024

