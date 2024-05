Indigo commande des Airbus A350

Article publié le 15 mai 2024 par David Dagouret

Avec cette commande, la compagnie indienne montre son ambition pour les vols long-courrier.

IndiGo a annoncé, le 06 mai dernier, d'avoir passé une commande ferme de 30 Airbus A350-900. Cette commande permettra d'étendre le réseau international d'IndiGo à des destinations long-courriers.

Pieter Elbers, PDG d'IndiGo a déclaré : "Le moment historique d'aujourd'hui marque un nouveau chapitre pour IndiGo et façonnera l'avenir de la compagnie et de l'aviation indienne. Pour IndiGo, après avoir été pionnière dans le ciel indien grâce à un voyage sans précédent, sa flotte de 30 Airbus A350-900 lui permettra d'entamer sa prochaine phase en devenant l'un des principaux acteurs de l'aviation mondiale. Chez IndiGo, nous sommes fiers d'être la compagnie aérienne préférée des Indiens et d'offrir des liaisons à nos clients, en Inde et avec l'Inde. Cela réaffirme la confiance et l'engagement d'IndiGo dans la croissance de l'Inde et dans notre partenariat stratégique avec Airbus."

Benoît de Saint-Exupéry, EVP Sales, Commercial Aircraft d'Airbus a déclaré : "Nous remercions vivement IndiGo d'avoir une nouvelle fois accordé sa confiance à Airbus, ainsi que nos équipes respectives qui ont négocié cet accord portant sur 30 A350. La première commande de gros-porteurs d'IndiGo ouvre un nouveau chapitre passionnant de notre partenariat étroit. Nous sommes fiers que notre famille A320 de nouvelle génération, économe en carburant, ait révolutionné le transport aérien intérieur en Inde, et que l'A350 soit désormais prêt à reproduire le même succès sur les liaisons long-courriers."





