La 51e édition du meeting de Cerny - La Ferté Alais ouvre ses portes

Article publié le 18 mai 2024 par David Dagouret

L'édition 2024 du temps des hélices a été officiellement lancée ce matin.

Le meeting "le temps des hélices" de Cerny - La Ferté-Alais a ouvert ses portes ce matin. Comme chaque années ce rassemblement se déroule sur deux jours sur le week-end de la Pentecôte. Le soleil était bien au rendez-vous ce samedi matin mais quelques averses ont eu lieu dans l'après-midi. Le temps sera visiblement le même demain dimanche. Comme à chaque fois, les passionnés veulent profiter de cette fête et viennent en masse. Ce samedi matin, on dénombrait énormément d'embouteillages dans le secteur des communes de Cerny, Itteville et La Ferté-Alais ainsi que des temps de trajet importants pour monter jusqu'aux parkings de l'aérodrome.

Comme les éditions précédentes, les spectateurs peuvent contempler de nombreux appareils sur le statique et l'après-midi est destiné à la présentation en vol. Cette année le thème du meeting est le 80e anniverssaire du débarquement.

L'équipe d'Aeroweb-fr.net est présente et vous fera vivre l'événement durant ce week-end.