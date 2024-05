Le premier E190-E2 de Scoot débute ses vols commerciaux

Article publié le 17 mai 2024 par David Dagouret

Scoot, la filiale low-cost de Singapore Airlines, a débuté ses vols commerciaux avec sa nouvelle flotte d'Embraer E190-E2. Le premier appareil, baptisé Explorer 3.0, a quitté l'aéroport Changi de Singapour à destination de Krabi, en Thaïlande.

L'exploitation de l'Explorer 3.0 permettra à Scoot d'augmenter la fréquence de ses vols vers Krabi et Hat Yai, qui passeront de 7 à 10 fois par semaine pour les deux destinations.

Le deuxième E190-E2 de Scoot est arrivé à Singapour le 29 avril et commencera bientôt ses vols commerciaux.

Martyn Holmes, directeur commercial d'Embraer Commercial Aviation a déclaré : "Nous tenons à féliciter Scoot pour ce grand événement. Nous sommes fiers de voir l'avion E2, moderne et économe en carburant, évoluer dans le ciel de Singapour et de l'Asie du Sud-Est, et nous tenons à remercier toutes les parties prenantes qui ont travaillé sans relâche pour rendre cet événement possible."





