Aegean fête ses 25 ans

Article publié le 4 juin 2024 par David Dagouret

La compagnie grecque a été créée en 1999 avec deux appareils et deux destinations.

La compagnie aérienne grecque Aegean a célèbré son 25ème anniversaire le 28 mai dernier et elle a profité de cet événement pour revenir sur son histoire et son développement depuis sa création en 1999 par Theodore Vassilakis.

La compagnie a débuté le 28 mai 1999 et opérait initialement des vols reliant Athènes à Héraklion et Thessalonique, dans un secteur aérien national dominé par la compagnie publique Olympic Airways. Fin 1999, Aegean avait déjà acquis Air Greece, et en 2001, fusionné avec Cronus Airlines, accédant ainsi aux marchés étrangers. En 2005, Aegean a commandé ses premiers Airbus A320. L'adhésion à Star Alliance en 2010 et l'acquisition d'Olympic Airways en 2013.

En 2018, Aegean a réalisé le plus grand investissement privé en Grèce en commandant 42 appareils de la famille Airbus A320neo, une commande portée à 50 avions en 2023.

M. Eftichios Vassilakis est président de la compagnie depuis 2018. Aegean exploite, actuellement, une flotte de 76 appareils vers 165 destinations dans 47 pays. La compagnie grecque exploitera cet été jusqu’à 73 vols directs par semaine depuis 10 villes françaises (Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Deauville, Bâle-Mulhouse, Brest et Nice) vers 3 destinations grecques (Athènes, Héraklion et Thessalonique).

M. Eftichios Vassilakis, Président d'Aegean, a déclaré : "Nous sommes très heureux de célébrer notre 25ème anniversaire. Ce fut un parcours rempli de défis, d'efforts, de dévouement à l'excellence, d'innovation et de satisfaction de nos passagers. Depuis notre tout premier vol, notre objectif est d'offrir une expérience de voyage unique à chaque passager. Inspirés par la vision de notre fondateur, Theodoros Vassilakis, nous continuons à investir dans notre croissance, à renforcer notre présence internationale et à contribuer à la promotion du tourisme grec. C'est pourquoi nous sommes extrêmement fiers que notre développement contribue à la croissance et à l'avantage compétitif de la Grèce. Au fil des années, avec nos passagers et notre personnel, nous avons grandi, appris et évolué. Alors que nous entamons le prochain chapitre d'AEGEAN, nous embrassons les opportunités et les responsabilités à venir. Nous avançons avec confiance, assurance et surtout, nos valeurs immuables et intemporelles, visant à devenir encore meilleurs, à gagner la confiance chaque jour, en contribuant au tourisme grec et au pays."





