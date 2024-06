Boom Supersonic achève la construction de son usine

Article publié le 22 juin 2024 par David Dagouret

Cette usine située aux États-Unis, produira l'Overture, le futur avion supersonic.

Boom Supersonic a organisé le 17 juin dernier une cérémonie d'inauguration de son usine appelée "Overture Superfactory". Cette usine est située à l'aéroport international Piedmont Triad de Greensboro, en Caroline du Nord. Elle devient la première usine de fabrication d'avions de ligne supersoniques aux États-Unis.

Cette première ligne d'assemblage a la capacité de produire 33 avions Overture par an, pour une valeur de plus de 6 milliards de dollars. Boom prévoit de construire une ligne d'assemblage supplémentaire, capable de produire 66 avions de ligne supersoniques par an. Le campus Overture Superfactory comprendra également un centre de livraison où des compagnies aériennes telles que United Airlines, American Airlines et Japan Airlines recevront leurs avions supersoniques.

Les économistes de Caroline du Nord estiment que l'ensemble du programme de fabrication de Boom fera croître l'économie de l'État d'au moins 32,3 milliards de dollars sur 20 ans, et que la Superfactory créera directement plus de 2 400 emplois.

Construite par BE&K Building Group et conçue par BRPH, l'usine Overture Superfactory sera certifiée LEED et devrait être au moins 40 % plus économe en énergie que des installations de fabrication similaires.

Le bâtiment étant désormais achevé, Boom se concentrera sur l'opérationnalisation de l'atelier de production. En partenariat avec le fournisseur d'outillage Advanced Integration Technology (AIT), Boom commencera à acheter et à installer des outils dans la Superfactory, en commençant par une cellule de test avancée. Premier équipement majeur à être installé, la cellule d'essai servira à développer les processus de fabrication, à optimiser le flux de la chaîne d'assemblage et à préparer le personnel à la production d'Overture.

L'achèvement de la construction intervient peu après le vol inaugural du XB-1, l'avion de démonstration supersonique d'Overture, qui représente une étape majeure vers le retour des voyages aériens supersoniques. Le XB-1 a reçu de la Federal Aviation Administration (FAA) une autorisation spéciale de vol (SFA), la première du genre, pour dépasser Mach 1. Le programme d'essais en vol du XB-1 se poursuit à Mojave, en Californie, et permettra de confirmer les performances et la maniabilité de l'avion jusqu'aux vitesses supersoniques.

Blake Scholl, fondateur et PDG de Boom Supersonic a déclaré : "La construction de l'usine Overture Superfactory représente une étape majeure pour assurer le maintien du leadership des États-Unis dans la fabrication aérospatiale. Les vols supersoniques vont transformer le transport aérien, et Overture offre aux compagnies aériennes du monde entier une alternative innovante dont elles ont grand besoin."

