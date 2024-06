Delta présente son programme d'été

Article publié le 5 juin 2024 par David Dagouret

Delta opérera plus de 1 770 vols hebdomadaires vers 80 destinations internationales.

Delta a annoncé son programme d'été qui sera le plus vaste de son histoire. Ainsi, le programme estival de Delta prévoit plus de 1 770 vols hebdomadaires vers 80 destinations internationales, soit une augmentation de 6 % du nombre de sièges sur les vols domestiques et long-courrier par rapport à 2023.

Delta a inauguré ou relancé plus de 80 liaisons à travers le monde cette année telles que Londres, Rome et Dublin.

Au départ d’Atlanta, la compagnie assurera plus de 900 vols vers plus de 200 destinations. Le vol quotidien Atlanta-Tulum a été inauguré en mars dernier. Delta a également lancé le 31 mai dernier, un vol direct vers Zurich en Suisse à raison de quatre fois par semaine. Zurich et Genève sont également desservis par la compagnie américaine au départ de New York JFK. A partir du 7 juin 2024, Delta lancera un service quotidien à destination de Santa Barbara et Fresno. La compagnie relancera également le 07 juin prochain un vol quotidien vers Oakland, Reno et Burbank.

Au départ de New York-JFK, Delta proposera la plus grande offre estivale depuis 2014. La nouvelle liaison vers Athènes vient compléter celles déjà existantes au départ d'Atlanta et de Boston. Une nouvelle liaison sera proposée vers Munich qui vient s'ajouter aux vols déjà proposés au départ d'Atlanta et de Detroit. Depuis le 23 mai dernier, Delta a inauguré sa nouvelle ligne vers Naples en Italie qui vient s'ajouter aux liaisons existantes depuis JFK vers Milan, Venise et Rome. Enfin, la compagnie américaine a annoncé le retour de sa liaison vers Shannon qui avait été suspendues en 2019.

Au départ de Minneapolis, Delta proposera 24 destinations internationales. La première nouveauté de l'été est le lancement d'un vol quotidien entre Minneapolis et Dublin. La deuxième nouveauté est la reprise de la liaison vers Reykjavik en Islande.

Au départ de Détroit, 330 vols vers plus de 100 destinations seront proposées par Delta. Delta a repris ses vols quotidiens vers Rome au départ de Détroit le 23 mai dernier. Les vols quotidiens vers Anchorage (Alaska) et Sacramento (Californie), reprendront respectivement les 7 et 8 juillet prochain.

Au départ de Seattle, la compagnie proposera deux nouvelles dessertes. La première ligne sera à destination de Taipei à partir du 6 juin 2024. La seconde sera à destination de Dallas-Fort Worth à partir du 8 juillet.

Sur le même sujet