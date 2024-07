Icelandair : résultats du mois de mai 2024

Article publié le 29 juin 2024 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté 396 000 passagers.

En mai 2024, Icelandair a transporté 396 000 passagers, soit une augmentation de 8% par rapport à mai 2023. Au cours du mois, 28% des passagers voyageaient vers l'Islande, 16% depuis l'Islande, 50% sur des vols transatlantiques, et 6% sur des vols domestiques. La capacité, mesurée en Available Seats KM (ASK) était de 80 % et la ponctualité de 85,1 %, soit une augmentation de 8,5 ppt d’une année sur l’autre.

Depuis le début de l'année, Icelandair a transporté 1,5 million de passagers, soit 10 % de plus que l'année dernière.

Bogi Nils Bogason, président-directeur général d'Icelandair a déclaré : "Nous nous sommes adaptés à l'évolution récente de la composition de notre clientèle en tirant parti de la flexibilité de notre réseau de liaisons pour nous concentrer davantage sur le marché transatlantique, où nous offrons 791 options de connexion. Le tourisme est l'une des industries les plus importantes en Islande et pour stimuler la demande vers l'Islande et augmenter la compétitivité du pays en tant que destination touristique, nous encourageons les autorités islandaises à donner la priorité au marketing de l'Islande en tant que destination, à l'instar des efforts déployés dans les pays concurrents. Avec notre programme d'été, le plus important à ce jour, nous desservons trois nouvelles destinations saisonnières en mai, les îles Féroé, Pittsburgh et Halifax, et avons augmenté de manière significative la fréquence vers de nombreuses destinations populaires. Nous sommes notamment la première compagnie aérienne internationale à Seattle à proposer trois vols quotidiens au départ de ce marché. Je suis très heureux d'annoncer une amélioration significative de la ponctualité, due à une forte implication et à la performance exceptionnelle de l'équipe Icelandair. Cela a été un facteur crucial dans l'augmentation des commentaires positifs que nous recevons dans les enquêtes de satisfaction sur l'expérience des passagers."





