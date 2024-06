JMB Aircraft célèbre les 20 ans du premier vol du VL3 (photos)

Article publié le 19 juin 2024 par David Dagouret

Le premier vol a de nouveau été effectué par M. Unzeitig, qui a piloté le VL3 pour la toute première fois le 6 juin 2004.

Le 6 juin dernier, JMB Aircraft a célébré le 20e anniversaire du premier vol du VL3. Cet événement a été marqué par le fait que le VL3 original, numéro de série 1, a repris le chemin des airs. Durant cette célébration étaient présents les frères Miroslav et Petr Kábrt et Jean-Marie Guisset, qui ont joué un rôle déterminant dans la création et le succès du VL3.

