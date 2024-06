Article publié le 4 juin 2024 par David Dagouret

Le 27 mai 2024, une cérémonie a été organisé pour le baptême de la base aérienne 204 de Mérignac-Beauséjour.

Une cérémonie a été organisée le 27 mai 2024 pour baptisé la base aérienne 204 Mérignac-Beauséjour en "Caroline Aigle". Le chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace (CEMAAE) et le général d’armée aérienne Stéphane Mille ont présidé cette cérémonie.

L’armée de l’Air et de l’Espace rend ainsi hommage à la mémoire du commandant Caroline Aigle à l'heure où elle célèbre ses 90 ans.

Née le 12 septembre 1974 à Montauban, elle rejoint à quatorze ans le lycée militaire de Saint-Cyr-l’École. Elle effectue ensuite sa préparation aux grandes écoles scientifiques au Prytanée national militaire de La Flèche. À l'issue de ses études à Polytechnique, elle rejoint l'armée de l'Air et débute sa formation au pilotage en ralliant la « division des vols » de l’Ecole de l’Air.

Le 28 mai 1999, Caroline Aigle est brevetée pilote de chasse sur Alpha Jet sur la base aérienne 705 de Tours. Elle est alors la première femme pilote de chasse à être affectée au sein d'un escadron de combat de l'armée de l'Air. En 2000, elle intègre la base aérienne 115 d'Orange et effectue sa formation sur Mirage 2000. Cette même année, elle est affectée sur Mirage 2000-5 à l'escadron de chasse 2/2 « Côte-d'Or » stationné sur la base aérienne 102 de Dijon. Elle devient ensuite commandant d'escadrille de cette unité à partir de 2005 et se fait connaitre sous le surnom de « Moineau ».

Sportive accomplie, Caroline Aigle est aussi championne de France militaire de triathlon 1997, et vice-championne du monde militaire de triathlon par équipe 1999. Elle pratique également une autre de ses passions, la chute libre et le parachutisme. Caroline Aigle rêve de devenir spationaute et est alors sur le point d'être sélectionnée par l'agence spatiale européenne.

Elle sert la France aux commandes des Mirages 2000-5 jusqu’à ce que les médecins lui diagnostiquent un cancer. Elle décède en avril 2007.