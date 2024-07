Le deuxième Cessna Citation Ascend prend son envol

Article publié le 29 juin 2024 par David Dagouret

Textron Aviation a annoncé le vol réussi de son deuxième Cessna Citation Ascend (P1), alors que l'élan de certification s'intensifie pour le tout dernier jet d'affaires Citation. Ce vol fait suite au premier prototype Ascend, qui a effectué son premier vol en 2023, faisant de l'avion P1 le premier avion d'essai en vol de production conforme. L'avion d'affaires Citation Ascend a été dévoilé lors du salon EBACE (European Business Aviation Convention & Exhibition) en 2023, et son entrée en service est prévue pour 2025.

Le vol initial du P1, piloté par Michael Bradfield et Maurice Girard, a duré 1 heure et 24 minutes, atteignant une altitude maximale de 13 500 pieds et une vitesse maximale de 308 nœuds. Dans le cadre de la stratégie de développement durable de Textron Aviation, le vol du P1 a été entièrement alimenté par du carburant aviation durable (SAF). L'avion sera utilisé pour le programme d'essais en vol, principalement pour les essais de systèmes, y compris la propulsion, les facteurs humains, le contrôle de l'environnement et l'avionique.

Le programme de certification des essais en vol du Citation Ascend devrait achever les essais de certification avec les deux articles d'essai - le prototype et le P1. À ce jour, le programme a accumulé plus de 400 heures de vol.

Chris Hearne, vice-président senior de l'ingénierie a déclaré : "Le vol réussi aujourd'hui du deuxième article d'essai du Citation Ascend marque une nouvelle réussite pour le programme, et c'est un témoignage des nombreux employés formidables impliqués dans ce projet. L'avion a continué d'afficher de bonnes performances tout au long des phases d'essais, et je reste confiant dans la dynamique du programme et dans les compétences des membres de l'équipe qui le rendent possible."





