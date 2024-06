Nouveau Président-Directeur général du groupe Daher

Article publié le 9 juin 2024 par David Dagouret

Le Conseil d’Administration de Daher a nommé Didier Kayat Président du Conseil d’Administration.

Il succède à Patrick Daher qui présidait le Conseil depuis 2016. Didier Kayat conserve ses fonctions de Directeur général de Daher. Didier Kayat, Directeur général depuis 2016, a accompagné Patrick Daher depuis le début des années 2000 dans le développement de l’entreprise.

Olivier Genis, administrateur familial depuis 2020, devient Vice-Président du Conseil. Il est par ailleurs Président d’Eiffage Construction et membre du comité exécutif d’Eiffage (jusqu’au 28/06/2024, date de son départ en retraite).

Patrick Daher a déclaré : "Je suis très fier du chemin parcouru et j’ai toute confiance en Didier Kayat et Olivier Genis pour poursuivre le développement engagé depuis plusieurs décennies. Auprès de moi, Didier a contribué à créer le modèle unique « Industrie et Services » de Daher et assuré le développement de tous les métiers du Groupe : logisticien, équipementier, avionneur et prestataire de services industriels. Ces dernières années, le Groupe a connu une forte croissance et plusieurs acquisitions transformantes dans chacun de ses métiers grâce à son apport."

Didier Kayat a déclaré : "L’aéronautique connaît des mutations extraordinaires dont nous ne percevons que le début. Les années à venir vont être passionnantes et je suis fier et honoré des responsabilités qui me sont confiées dans ce contexte, à la tête d’un groupe qui a changé d’échelle et est présent sur trois continents. Je servirai au mieux les intérêts du Groupe et de ses actionnaires, la famille Daher et Bpifrance."