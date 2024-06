PLAY : les résultats du mois d'avril 2024

Article publié le 2 juin 2024 par David Dagouret

En avril 2024, la compagnie aérienne islandaise a enregistré un taux de remplissage de 85,1 % et le nombre de passagers a augmenté de 19 %.

PLAY a transporté 122 217 passagers en avril 2024 soit une hausse de 19 % par rapport au mois d’avril 2023 avec 102 499 passagers. PLAY a atteint un taux de remplissage de 85,1 % en avril 2024, contre 80,8 % en avril 2023.

Au total, 30 % des passagers PLAY ont voyagé depuis l'Islande, tandis que 27 % ont voyagé à destination de l'Islande et 43 % étaient des passagers en correspondance (VIA).

­En outre, PLAY a atteint un taux de ponctualité remarquable de 89,4 % au mois d’avril.

Les destinations européennes du réseau PLAY ont connu des résultats exceptionnels en avril, avec des taux de remplissage supérieurs à 90 % pour Paris, Londres, Alicante, Copenhague et Berlin.

En avril, PLAY a ouvert la vente de billets pour Cardiff au Pays de Galles. La compagnie aérienne assurera deux vols par semaine pendant six semaines, du 10 octobre au 20 novembre 2024. PLAY a également lancé la vente de billets pour ses nouvelles lignes vers Madère, Marrakech, Vilnius et Split.

Einar Örn Ólafsson, PDG de PLAY a déclaré : "Nous avons constaté une amélioration significative du nombre de passagers et du taux de remplissage. Cela témoigne d'une demande croissante et du renforcement de la notoriété de PLAY sur nos marchés. Cette hausse est tout à fait louable, surtout si l'on tient compte de l'augmentation de 16 % du SKO. Une fois de plus, nous avons obtenu d'excellents résultats en matière de ponctualité, avec un taux de 89,4 % en avril, dépassant notre objectif annuel de 85 %. La saison estivale, essentielle pour PLAY, se profile à l'horizon, et je me réjouis à la perspective de travailler avec mes collaborateurs afin d’offrir un service exceptionnel à nos passagers."





Sur le même sujet