Play : résultats du mois de mai

Article publié le 29 juin 2024 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté 128 847 passagers.

Play a annoncé ses résultats pour le mois de mai 2024. La compagnie islandaise a transporté 146 692 passagers en mai 2024 soit une hausse de 14 % par rapport au mois de mai 2023 avec 128 847 passagers.

Elle a atteint un taux de remplissage de 86,4 % en mai 2024, contre 84,8 % en mai 2023. La compagnie aérienne continue d’accroître son taux de remplissage tout en enregistrant une hausse de 11% du nombre de sièges au kilomètre disponibles (SKO) par rapport à 2023. Les revenus par passager-kilomètre payant (RPK) ont augmenté de 13 % d’une année à l’autre.

Au total, 29,9 % des passagers Play ont voyagé depuis l'Islande, tandis que 22,4 % ont voyagé à destination de l'Islande et 47,7 % étaient des passagers en correspondance (VIA).

Play a atteint un taux de ponctualité notable de 86,8 % au mois de mai, un très bon résultat supérieur à l’objectif annuel de 85 %.

­Einar Örn Ólafsson, PDG de Play, a déclaré : "Nous enregistrons des résultats satisfaisants pour le mois de mai. Le nombre de passagers et le taux de remplissage sont en hausse, tandis que le nombre de sièges au kilomètres disponible augmente.

Nous constatons une forte demande pour les vols en provenance d'Islande et nos vols en correspondance nous ont permis de maintenir un taux de remplissage honorable, même si la demande pour les vols vers l'Islande a quelque peu fluctué.

Une des raisons pour lesquelles la demande de vols vers l'Islande n'a pas répondu à nos attentes est la couverture trompeuse de l'activité volcanique dans la péninsule de Reykjanes. Pour stimuler la demande de vols vers l'Islande, nous avons besoin à la fois d'un effort concerté de la part de l'industrie touristique islandaise et d'un soutien substantiel de la part des autorités.

Le mois de mai a été satisfaisant sur le plan opérationnel, comme en témoigne notre taux de ponctualité de 86,8 %.

Les nouveaux accords avec Dohop et GO7 constituent des étapes importantes pour PLAY et renforceront notre notoriété en Europe et en Amérique du Nord. Notre partenariat élargi avec Dohop va permettre aux clients de bénéficier d'une large offre de correspondances, leur permettant ainsi de se rendre dans les destinations de leur choix à moindre coût. L'accord avec GO7 rendra nos vols accessibles à un large groupe d'agents de voyages étendant ainsi notre marque sur un nombre croissant de marchés existants et nouveaux."





Sur le même sujet