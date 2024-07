Article publié le 29 juin 2024 par David Dagouret

La compagnie australienne apporte son soutien aux équipes olympiques et paralympiques australiennes en dévoilant un message spécial "GO AUSTRALIA" de chaque côté de l'un de ses Boeing 787 Dreamliners.

Qantas apporte son soutien aux équipes olympiques et paralympiques australiennes en dévoilant un message spécial "GO AUSTRALIA" de chaque côté de l'un de ses Boeing 787 Dreamliners. L'appareil est immatriculé VH-ZNH.

En plus de dévoiler la livrée "Go Australia" sur un Boeing 787 Dreamliner, la compagnie kangaroo a rappelé qu'elle se prépare à lancer sa nouvelle liaison entre Perth et Paris le mois prochain. Elle a également annoncé la reprise des vols directs entre Perth et Rome pour la troisième année consécutive. Qantas est la seule compagnie aérienne à proposer des vols directs entre l'Australie et l'Europe continentale.

Vanessa Hudson, PDG du groupe Quantas a déclaré : "Qantas a une longue et fière histoire de soutien aux équipes olympiques et paralympiques australiennes, depuis les premiers vols d'athlètes olympiques vers les Jeux de Londres en 1948 jusqu'à la conception par nos ingénieurs de coussins et de dispositifs de soutien sur mesure pour permettre aux athlètes paralympiques australiens de voyager confortablement sur les vols long-courriers.

Nous sommes très fiers d'aider nos athlètes et nos supporters australiens à se rendre une nouvelle fois aux Jeux et nous espérons que notre 787 spécial "cheer squad" contribuera à encourager nos équipes et nos supporters à faire bonne figure à Paris."

Sur le même sujet