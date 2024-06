Turkish Airlines fête ses 10 ans à l'aéroport de Bordeaux

Article publié le 9 juin 2024 par David Dagouret

Le 12 juin prochain, la compagnie turque célèbrera ses 10 ans à Bordeaux-Mérignac.

Turkish Airlines fêtera le 12 juin prochain ses 10 ans de présence à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. La compagnie turque a ouvert le 12 juin 2014 la ligne Bordeaux-Istanbul, 6ème destination en France à cette époque pour Turkish Airlines.

Au départ de Bordeaux, Turkish Airlines opère 4 vols par semaine, les mardi, mercredi, vendredi et dimanche.

M. Omer Faruk Sonmez, Vice Président commercial de Turkish Airlines a déclaré : "Je suis heureux de fêter les 10 ans de présence de Turkish Airlines à Bordeaux, la région bordelaise est exceptionnelle et nous avons de nombreux touristes du monde entier qui viennent la découvrir ; toutes nos escales ont connaissance de la beauté de la région et nous n’hésitons pas à la promouvoir dans le monde entier. Depuis 2014, ce sont près de 200 000 passagers qui ont profité depuis Bordeaux de notre hub d’Istanbul et de notre réseau international, et c’est autant de passagers qui ont pu découvrir la magnifique ville de Bordeaux et la région bordelaise grâce à Turkish Airlines."





