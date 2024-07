Vueling lance son menu à la carte pour l’été

Article publié le 29 juin 2024 par David Dagouret

La compagnie espagnole propose désormais une offre végane.

Vueling, la compagnie aérienne low-cost membre du groupe IAG, a dévoilé son menu d'été.

À chaque saison, la compagnie change le menu qu’elle propose à ses passagers pendant leur vol. Elle avait notamment introduit un hamburger à base de viande végétale et des friandises pour chiens l’hiver dernier, se positionnant comme la première compagnie aérienne à se lancer sur ce créneau. Cet été, avec 115 références, dont 42 tout nouveaux items.

Elle introduit notamment à sa carte un hamburger 100% d’origine végétale de la marque Heüra. Ce nouveau burger, élaboré à partir de protéines végétales, est servi sur un pain brioché, accompagné de tranches de Violife, Cheddar, de tomates séchées et de basilic.

Pour les amateurs de boissons végétales, Vueling introduit une nouvelle boisson au soja produit par ViveSoy, élaborée exclusivement à partir des fèves de soja cultivées en Espagne.

Vueling propose également une "Savoury Breakfast Box" sans gluten, incluant du pain céréales, une crème d'avocat, une crème de fromage, et un shot de gingembre et citron.

La "Sweet Breakfast Box" se compose d'une gaufre accompagnée d'une crème pomme-cannelle et d'un shot de gingembre et citron.

De plus, le nouveau menu inclut des classiques revisités tels que les lasagnes Bolognaise et la pizza Margherita, ainsi que des boissons rafraîchissantes comme la bière Corona et le vin Prosecco.