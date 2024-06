Weekend-fly une application qui donne un but à vos vols

Article publié le 15 juin 2024 par David Dagouret

Cette application aide les pilotes à trouver une destination selon leurs préférences.

Weekend-fly n'est en rien une application de planification de vol ou de navigation, tous les pilotes en sont déjà tous équipés, ni une application météo. Weekend-Fly, accessible par PC, tablette ou téléphone portable, aide les pilotes à déterminer leurs destinations en fonction de leurs choix et de leurs envies, mais aussi d'une zone météo ayant une prévision favorable sur tout le trajet. Une fois la destination trouvée, chaque pilote devra planifier son vol dans les règles de sécurité habituelles.

Le but est d'épargner de longues recherches, et donc de faire gagner du temps.

Après avoir créer un compte, vous pouvez créer un profil et les préférences comme le type de licence ULM/PPL, longueur de piste minimale, vent maximum mais aussi votre zone de confort météo.

Ensuite, les pilotes pourront entrer leurs attentes à destination comme le littoral, un chemin de randonnée, un restaurant, un hôtel, un camping, un lac, une location de vélo ou même un transport en bus.

Chaque choix réduisant les offres de destinations.

Weekend-Fly sera utile à tous ceux qui cherchent de l'inspiration pour partir le weekend qui vient, faire des vols internationaux, mais aussi pour ceux qui doivent se retrouver rapidement une nouvelle destination si le jour de départ la météo à destination prévue n'est plus bonne ou, simplement se rendre à un évènement aéronautique "Europe".

Weekend-Fly est disponible en français et en anglais, elle travaille déjà avec des prévisions météorologiques réelles généralistes et couvre 5 pays; la France, le Luxembourg, l'Allemagne, ajouté des Pays-Bas et du Danemark.

Sur le même sujet