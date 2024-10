Air Canada augmente sa desserte vers l'Inde

Article publié le 15 juillet 2024 par David Dagouret

La compagnie canadienne assurera en tout 25 vols hebdomadaires à destination de l'Inde.

Air Canada a annoncé l'expansion de son réseau international pour l'Inde, avec une augmentation de 40 % du nombre de places qu'elle offrira à compter de la fin octobre, pour l'hiver 2024-2025.

La compagnie canadienne proposera notamment un vol sans escale entre le Canada et Mumbai, une liaison vers Delhi plus importante grâce à de nouveaux vols quotidiens saisonniers via Londres Heathrow, et une liaison quotidienne entre Montréal et Delhi.

Air Canada assurera en tout 25 vols hebdomadaires à destination de l'Inde, jusqu'à 11 vols hebdomadaires au départ de Toronto à destination de Delhi et de Mumbai, un service quotidien Montréal-Delhi et des vols quotidiens entre l'Ouest canadien et Delhi via Londres Heathrow.

Horaires Toronto-Mumbai :

Le vol AC46 entre Toronto et Mumbai sera opéré en Boeing 777-200LR. Il décollera du Canada à 20:00 et arrivera en Inde à 21:45 + 1 jour. Le vol retour, AC45 décollera de Mumbai à 23h45 et atterrira à Toronto à 06:45 + 1 jour.

Horaire Calgary-Londres Heathrow-Delhi :

Le vol sera assuré par un Boeing 787 Dreamliner. Le vol AC850 décollera à 17:30 de Calgary pour arriver à Londres à 09:20 + 1 jour. Il repartira de Londres à 12:00 pour atterrir à Delhi à 02:25 + 1 jour. Le vol retour, AC851, décollera de Delhi à 06:45 pour atterrir à Londres à 11:20. il repartira à 13:25 de Londres pour arriver à Calgary à 15:30.

Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau d'Air Canada a déclaré : "L'Inde est un marché important pour Air Canada, comme en témoignent les liens familiaux et commerciaux de longue date et en croissance entre les deux pays. Nous sommes ravis d'élargir notre réseau à destination de Mumbai et de Delhi en ajoutant de la capacité à nos plaques tournantes, juste à temps pour les célébrations de Diwali cet automne. Grâce à de nouveaux vols sans escale entre Toronto et Mumbai, à l'ajout de nouveaux vols entre l'Ouest canadien et Delhi via Londres Heathrow et à la connectivité inégalée de notre solide réseau nord-américain, nous renforçons la position d'Air Canada à titre de première société aérienne en offrant le plus grand nombre d'options de voyages entre le Canada et l'Inde. Nous avons hâte d'accueillir nos clients à bord."





