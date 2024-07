Air Canada recevra huit Boeing 737 Max 8 supplémentaires

Article publié le 8 juillet 2024 par David Dagouret

Ces huit appareils seront livrés avant la fin de l'année 2024.

Air Canada a annoncé la conclusion d'une entente avec la société BOC Aviation Limited pour l'acquisition de huit Boeing 737 Max 8 supplémentaires. Ces huit appareils devraient être livrés en 2024, et des modifications requises leur seront apportées avant leur entrée en service en 2025. Les appareils seront d'abord exploités avec une configuration comportant une classe unique économique, jusqu'à ce qu'ils soient reconfigurés à une date ultérieure à deux cabines.

Les huit appareils seront propulsés par des réacteurs LEAP-1B de CFM.

Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada a déclaré : "Nous avons hâte de voir ces appareils entrer en service l'an prochain, une fois que les modifications requises auront été effectuées. Ces huit tout nouveaux appareils 737-8 de Boeing écoénergétiques et rentables conféreront à notre parc aérien une flexibilité et une capacité accrues, tout en nous permettant de progresser vers l'un de nos objectifs de durabilité en matière de réduction des émissions."

Steven Townend, chef de la direction et directeur général de BOC Aviation a déclaré : "Nous sommes heureux que le transporteur national du Canada, Air Canada, collabore de nouveau avec nous, alors qu'il consolide son réseau. La croissance soutenue des vols passagers stimule la demande d'appareils. Nous avons pu répondre aux besoins d'Air Canada en concluant cette transaction qui comporte la livraison de huit appareils issus de notre registre de commandes, et qui offrent les toutes dernières technologies."





Sur le même sujet