Air Transat annualise sa liaison Nantes - Montréal

Article publié le 8 juillet 2024 par David Dagouret

Après le succès de l’annualisation de ses vols directs au départ de Lyon et Marseille vers Montréal, c'est donc au tour de la liaison depuis Nantes d'être opérée toute l'année.

Forte du succès rencontré par l’annualisation de ses vols directs au départ de Lyon et Marseille, Air Transat a annoncé qu’elle propose désormais ses vols directs au départ de Nantes vers Montréal toute l’année.

Ces vols seront exclusivement opérés en Airbus A321LR. Pour rappel, nous avions testé la compagnie québécoise en 2022, revoir le reportage : Bienvenue à bord d'Air Transat

Sebastian Ponce, Chef de la Direction des Revenus de Transat a déclaré : "Nantes s’inscrit dans la continuité de l’annualisation de nos dessertes au départ des provinces françaises. Cela permettra non seulement à nos passagères et passagers de découvrir le Québec toute l’année, mais facilitera également les retrouvailles familiales pour l’importante communauté française installée à Montréal."

Xavier Lortat-Jacob, Directeur de l’aéroport Nantes Atlantique – VINCI Airports a déclaré : "Avec Air Transat, notre partenaire depuis bientôt 35 ans, nous sommes heureux de proposer au départ de Nantes une ligne directe vers Montréal, désormais toute l’année, et en A321LR, un appareil de dernière génération. Cette annualisation de notre plus ancienne ligne internationale répond non seulement à la demande de connectivité avec le Canada de notre territoire et à son ouverture au monde, mais permettra aussi aux voyageuses et voyageurs de l’aéroport Nantes Atlantique de rejoindre d’autres destinations dans les Caraïbes et nous nous en réjouissons."





