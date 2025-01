Avianca inaugure sa liaison entre Paris et Bogota

Article publié le 9 juillet 2024 par David Dagouret

Cette liaison a été inaugurée le 04 juillet dernier et sera opérée à raison de 5 vols par semaine.

Avianca, compagnie colombienne, a inauguré, le 04 juillet dernier, sa liaison entre Paris CDG et Bogota en Colombie. Cette ligne sera opérée à raison de 3 vols par semaine jusuq'au 14 juillet le mercredi, vendredi et dimanche.

A partir du 15 juillet prochain, les caractéristiques de cet itinéraire sont les suivants :

Vol AV228 départ de Bogota à 13:25, arrivée à Paris CDG à 06:40, le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche.

Vol AV229 départ de Paris à 08:40, arrivée à Bogota à 12:40, le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi.

Outre ce nouvel itinéraire, les Européens pourront désormais voler avec Avianca depuis l'Europe (Espagne et Royaume-Uni) vers la Colombie, avec une fréquence hebdomadaire de 42 vols. Les opérations de la compagnie aérienne vers ce continent offrent à ses clients plus de 21 000 sièges hebdomadaires et 21 fréquences sur la route Madrid-Bogota ; 4 fréquences sur la route Madrid-Medellín ; 3 fréquences sur la route Madrid-Cali ; 7 fréquences sur la route Barcelone-Bogota et 7 fréquences sur la route Londres-Bogota.

