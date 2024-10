Aviation Sans Frontières lance l’AéroRun

Article publié le 14 juillet 2024 par David Dagouret

Une course à pied sur les pistes de l’aéroport de Paris-Le Bourget.

Aviation Sans Frontières a annoncé le lancement des inscriptions pour l'AéroRun, une course solidaire inédite, qui se tiendra sur les pistes de l’aéroport de Paris-Le Bourget le dimanche 20 octobre 2024.

Deux parcours au choix pour tous les niveaux :

10 km chronométré

2,5 km à allure libre.

Les fonds collectés seront intégralement reversés aux missions humanitaires d’Aviation Sans Frontières, en France et à l’international.

Les places pour participer à cette course caritative étant limitées, un dossard solidaire doit être débloqué. Pour cela, les futurs participants sont invités à créer dès aujourd’hui une cagnotte en ligne sur la plateforme dédiée, et ainsi tenter de rassembler au moins 150€ avant le 1er octobre 2024 afin d’acquérir leur dossard. Les dons sont déductibles d’impôt.

Aviation Sans Frontières et ses partenaires ont prévu des récompenses pour les coureurs les plus engagés. Le détenteur de la cagnotte la plus élevée au 1er septembre recevra une paire de chaussures Hoka avec plaque en fibre de carbone pour optimiser sa performance le jour de la course.

Les 3 cagnottes les plus élevées au 1er octobre seront récompensées avec :

Un billet aller-retour en classe Premium pour deux personnes vers le Vietnam, offert par Vietnam Airlines

Une rotation Paris-New York avec François Suchel, commandant de bord Air France et écrivain, pour découvrir les coulisses du métier et passer 24 heures à New York

Un dossard Pack VIP pour les 20km de Paris en octobre 2025

Pour plus d'informations, visitez le site internet dédié : https://aerorun.aviation-sans-frontieres-ong.org/

