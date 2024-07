Embraer livre le deuxième KC-390 Millennium au Portugal

Article publié le 7 juillet 2024 par David Dagouret

Le Portugal avait commandé, en 2019, cinq exemplaires du KC-390.

Embraer a annoncé avoir livré le deuxième avion KC-390 Millennium à l'armée de l'air portugaise (FAP). En 2019, le Portugal a commandé cinq KC-390 Millennium avec un ensemble de services et un simulateur de vol. Le premier avion est entré en service en octobre 2023 à la base de Beja.

Bosco da Costa Junior, président-directeur général de la division Défense et Sécurité d'Embraer a déclaré : "La deuxième livraison de KC-390 Millennium à l'armée de l'air portugaise est une nouvelle étape importante dans le processus d'internationalisation de notre avion, qui augmente sa reconnaissance sur le marché, en particulier parmi les nations de l'OTAN. L'armée de l'air portugaise est un partenaire à long terme d'Embraer et nous soutient stratégiquement depuis le début du programme. Nous continuerons à travailler ensemble pour faire progresser notre partenariat dans les années à venir."

João Cartaxo Alves, chef d'état-major de l'armée de l'air portugaise a déclaré : "Avec la livraison de ce deuxième avion, nous allons accélérer l'intégration de cette capacité exceptionnelle dans l'armée de l'air portugaise, ce qui nous permettra d'augmenter les missions opérationnelles et de préparer des membres d'équipage et des techniciens supplémentaires pour l'avenir. Avec les résultats déjà obtenus avec le premier avion, il est clair qu'avec ce deuxième avion, nous verrons les KC-390 portugais voler dans le monde entier, prouvant leurs capacités, leur polyvalence et leur disponibilité, et apportant une valeur ajoutée aux missions du Portugal, de ses partenaires et de ses alliances."





