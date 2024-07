Farnborough 2024 : Air Tahiti commande des ATR 72-600

Article publié le 24 juillet 2024 par David Dagouret

La compagnie tahitienne a commandé quatre exemplaires de l'ATR 72-600.

Air Tahiti et ATR ont annoncé la signature d'une commande de quatre ATR 72-600 avec Air Tahiti, ainsi qu'un contrat de maintenance global (GMA) de huit ans. La livraison des nouveaux appareils est prévue entre 2025 et 2028.

Air Tahiti exploite des appareils ATR depuis près de 40 ans, la compagnie polynésienne exploite actuellement une flotte de 11 appareils, dont neuf ATR 72-600 et deux ATR 42-600.

Edouard Wong Fat, Directeur général d'Air Tahiti, a déclaré : "Air Tahiti est un acteur incontournable à travers Tahiti et ses îles depuis plus de 65 ans, offrant des services aériens et contribuant à une meilleure qualité de vie. En garantissant à nos communautés un accès facile aux biens de première nécessité, aux services essentiels et à des expériences culturelles, nous avons également contribué à stimuler l'économie locale et le tourisme. La flotte ATR a joué un rôle essentiel en la matière et elle continuera à nous permettre d'offrir une connectivité fiable et responsable."

Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d'ATR, a déclaré : "La confiance d'Air Tahiti, renouvelée année après année, témoigne de notre engagement à fournir les avions régionaux les plus efficaces, les plus confortables et aux émissions les plus faibles. En Polynésie française, où les services aériens sont particulièrement vitaux, nos avions, qui émettent 45% de CO2 de moins que les jets régionaux de taille similaire, sont idéaux pour voyager de manière responsable. Cette région du monde, qui héberge à la fois le vol inter-îles le plus court en ATR, et l’un des plus longs, souligne l'importance de notre mission. Chez ATR, nous contribuons à une mobilité régionale abordable alignée avec les objectifs de développement durable de la filière."





