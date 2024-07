Farnborough 2024 : ATR signe une lettre d'intention avec Avation PLC pour la compagnie JCAS Airways

Article publié le 28 juillet 2024 par David Dagouret

La livraison est prévue pour la fin de l’année 2025. Les premières liaisons relieront le Kansai à Toyama et Yonago.

ATR a annoncé la la signature d’une lettre d’intention entre la startup japonaise JCAS Airways et le loueur singapourien Avation PLC, pour la location d’un ATR 72-600. La livraison est prévue pour la fin de l’année 2025. Les premières liaisons relieront le Kansai à Toyama et Yonago.

Cet accord fait suite à une commande récente de 10 ATR 72-600 passée par Avation en mai dernier.

Seiji Shirane, Directeur général de JCAS Airways, a déclaré : "L’engagement d’aujourd’hui est une étape majeure qui nous rapproche du lancement de nos opérations, avec des partenaires expérimentés à nos côtés, le loueur Avation et le constructeur d’avions régionaux ATR. Les communautés japonaises dépendent massivement des liaisons aériennes régionales pour tout ce qui concerne les soins de santé, les activités commerciales, économiques et le tourisme. JCAS Airways contribuera à revitaliser notre pays, à stimuler son économie, à rendre les expériences culturelles accessibles et à maintenir une ligne de vie essentielle pour les insulaires japonais."

Jeff Chatfield, Président exécutif d’Avation PLC, a déclaré : "Nous félicitons JCAS Airways d’avoir choisi l’ATR 72-600 pour développer le transport aérien régional au Japon, et Avation PLC comme partenaire de leasing. En investissant dans des avions de dernière génération, à faibles émissions de CO2, compatibles SAF, tels que l’ATR 72, nous investissons tous dans un avenir plus durable pour l’aviation, contribuant ainsi à renforcer une connectivité nécessaire entre les régions et les communautés."

Alexis Vidal, Directeur commercial d’ATR a déclaré : "Nous sommes ravis d’assister au placement de ce premier avion par Avation et d’accueillir JCAS Airways dans la famille ATR. Ce partenariat stratégique renforce la présence d’ATR au Japon et souligne le dynamisme de notre marché et l’attrait indéniable de l’ATR 72-600. Ses performances inégalées, son efficacité énergétique et son niveau de confort passager en font l’avion idéal pour les opérateurs qui cherchent à exploiter tout le potentiel de la connectivité régionale. Nous soutiendrons JCAS Airways dans sa démarche, afin que la compagnie puisse fournir un transport aérien fiable et abordable à travers le pays."





