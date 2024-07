Farnborough 2024 : Embraer vend des C-390 Millennium aux Pays-Bas et à l'Autriche

Article publié le 22 juillet 2024 par David Dagouret

Cette commande conjointe porte sur l'acquisition de 5 appareils pour les Pays-Bas et 4 pour l'Autriche.

Embraer a annoncé avoir signé une commande conjointe avec les Pays-Bas et l'Autriche pour l'acquisition de C-390 Millennium. Ce contrat a été signé lors du premier jour de salon aéronautique de Farnborough. Ce contrat d'achat conjoint porte sur cinq appareils C-390 pour les Pays-Bas et quatre pour l'Autriche.

Le C-390 Millenium est exploité par l'armée du Brésil ainsi que celle du Portugal. Pour rappel, nous avions pu découvert cet appareil lors d'un vol au dernier salon aéronautique du Bourget, revoir l'actualité : Le Bourget 2023 : Embraer fait la promotion de son KC-390.

Jan Willem Hartman, directeur national de l'armement des Pays-Bas a déclaré : "Il est formidable que nous puissions signer cet accord à la fois pour l'Autriche et pour les Pays-Bas. Je suis heureux de voir que nous pouvons acheter ces avions avec les mêmes spécifications. C'est un bon exemple de collaboration entre pays en Europe. Le soutien constructif d'Embraer a joué un rôle crucial dans la réalisation de cet accord. Nous apprécions la contribution d'Embraer et nous nous réjouissons d'une coopération fructueuse."

Bosco da Costa Jr, président-directeur général d'Embraer Defense & Security a déclaré : "Nous souhaitons la bienvenue aux Pays-Bas et à l'Autriche en tant que nouveaux membres du groupe croissant de nations qui ont commandé le C-390 Millennium, le transport tactique militaire le plus efficace et le plus moderne actuellement en service. Cet avion est le meilleur choix sur le marché, offrant une combinaison imbattable de haute performance, de technologie avancée et de faibles coûts de cycle de vie."





