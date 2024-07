Farnborough 2024 : National Airlines commande quatre Boeing 777 Cargo

Article publié le 24 juillet 2024 par David Dagouret

Les 777 rejoindront la flotte de National Airline, composée de neuf 747-400.

Boeing et National Airlines ont annoncé, lors du salon aéronautique de Farnborough, que la compagnie aérienne internationale s'est engagée à passer sa première commande de quatre 777 cargo.

Une fois finalisé, le premier achat direct d'avions Boeing par National Airlines sera publié sur le site Orders & Deliveries de Boeing. Les 777 Freighters rejoindront la flotte de National Airline, composée de neuf 747-400.

Stephanie Pope, présidente-directrice générale de Boeing Commercial Airplanes a déclaré : "Nous remercions National Airlines pour la confiance qu'elle accorde à Boeing et au 777 Freighter afin d'accroître la flotte mondiale du transporteur et d'offrir une plus grande valeur ajoutée à ses clients. Grâce à sa capacité de chargement, son rayon d'action et sa fiabilité, les opérateurs continuent de faire confiance au 777 Freighter pour constituer leurs futures flottes, ce qui en fait le cargo le plus vendu de tous les temps."

Christopher Alf, président de National Airlines a déclaré : "Nous sommes ravis de cette remarquable commande de quatre Boeing 777 Freighters. Elle témoigne de notre engagement à offrir des services de fret aérien efficaces, ingénieux et modernes pour répondre à la demande croissante de transport de nos clients internationaux. Cette commande confirme notre plan de croissance de la flotte alors que nous entamons le prochain chapitre de National. Nous apprécions sincèrement le soutien de Boeing et de toutes ses équipes associées dans ce voyage à venir."





