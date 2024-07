Icelandair lance une liaison vers Lisbonne

Article publié le 7 juillet 2024 par David Dagouret

Dès le 11 octobre, la compagnie islandaise desservira la capitale portugaise.

Icelandair a annoncé le lancement d'une liaison vers la capitale portugaise, Lisbonne. Cette nouvelle ligne sera opérée à partir du 11 octobre 2024 à raison de deux vols par semaine, le lundi et le vendredi.

Icelandair a également annoncé un protocole d'accord avec la compagnie TAP Air Portugal visant à renforcer leur partenariat pour un partage de codes.

Bogi Nils Bogason, président-directeur général d'Icelandair a déclaré : "Nous sommes très heureux d'annoncer que nous renforçons notre vaste réseau de liaisons avec une desserte de Lisbonne et, dans le même temps, un renforcement de notre partenariat avec TAP Air Portugal. Lisbonne a beaucoup à offrir à nos clients, et le renforcement du partenariat ajoutera des connexions de voyage pratiques vers de nombreuses destinations au Brésil et en Afrique. Nous avons élargi et continuerons d'élargir notre réseau de compagnies aériennes partenaires, en nous concentrant sur les compagnies qui offrent un service et une connectivité de qualité. Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec TAP et nous nous réjouissons de travailler avec eux pour rendre les voyages de nos passagers fluides et agréables."

Luís Rodrigues, PDG de TAP Air Portugal a déclaré : "Nous pensons que ce partenariat avec Icelandair enrichira le portefeuille de choix de voyages et de destinations que nous offrons à nos clients sur l'ensemble de notre réseau. En nous associant à Icelandair, nous serons en mesure d'offrir des trajets aériens fluides vers l'Islande, l'une des destinations de voyage les plus passionnantes, et d'ouvrir notre réseau complet de destinations disponibles au départ de notre hub de Lisbonne à tous les clients d'Icelandair. Nous sommes impatients de travailler avec Icelandair pour le bénéfice de tous les amoureux du voyage."





Sur le même sujet