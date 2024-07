Korean Air étend son réseau en Asie

Article publié le 6 juillet 2024 par David Dagouret

Korean Air renforce son réseau en reprenant et en ajoutant des liaisons vers la Chine, tout en augmentant la fréquence de certains vols vers le Japon.

Chine et Asie du Nord-Est :

Depuis le 1er juillet, la compagnie aérienne a rétabli ses vols quotidiens entre Busan et Shanghai-Pudong, ainsi qu'entre Jeju et Pékin. De plus, à partir du 19 août, la liaison entre Séoul-Incheon et Hefei sera desservie 5 fois par semaine. À partir du 16 septembre, les vols entre Busan et Pékin seront augmentés à 6 par semaine, et à partir du 14 octobre, la liaison entre Séoul-Incheon et Kunming sera opérée 4 fois par semaine.

Certaines liaisons verront également leur fréquence de vols augmenter. Depuis le 1er juin, la liaison entre Séoul-Incheon et Yanji est passée de 4 vols hebdomadaires à des vols quotidiens. De plus, du 1er juillet au 15 septembre, la liaison entre Séoul-Incheon et Dalian verra sa fréquence temporairement augmentée, passant de 4 à 11 vols hebdomadaires. À partir du 5 août jusqu'au 20 octobre, la liaison quotidienne entre Séoul-Incheon et Tianjin sera renforcée, passant à 2 vols quotidiens.

Enfin, du 1er juin au 30 septembre, la liaison entre Séoul-Incheon et Ulaanbaatar sera renforcée de 2 vols, portant ainsi le total à 8 vols hebdomadaires.

Japon :

Korean Air va augmenter la fréquence de ses vols sur son réseau japonais. La liaison Jeju Tokyo-Narita sera reprise 3 fois par semaine du 19 juillet au 25 octobre. La liaison Séoul-Incheon Okayama passera de 3 à 5 vols hebdomadaires à partir du 3 août, et la liaison Séoul-Incheon Kagoshima passera également de 3 à 5 vols hebdomadaires à partir du 2 septembre.

Pour rappel, la compagnie opère quotidiennement des vols entre la France et la Corée du Sud.

Départ de Paris (KE902) à 21h00 – Arrivée à Séoul (ICN) à 15h55 (J+1)

Départ de Séoul (KE901) à 11h10 – Arrivée à Paris (CDG) à 18h30 (J+1)

Korean Air partage également un vol quotidien avec son partenaire Skyteam Air France.

Départ de Paris (KE5902) à 13h30 – Arrivée à Séoul (ICN) à 08h40 (J+1)

Départ de Séoul (KE5901) à 10h50 – Arrivée à Paris (CDG) à 18h00 (J+1)

