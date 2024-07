La Fédération Française d’ULM présentera ses pratiques sportives lors des JO 2024

Article publié le 21 juillet 2024 par David Dagouret

La FFPLUM sera présente durant cet événement au club France à la grande halle de la Vilette et sera mis à l’honneur les 10 et 11 août prochains.

La Fédération Française d’ULM (FFPLUM) présentera ses pratiques sportives au club France à la grande halle de la Vilette. C’est dans ce cadre que l’ULM sera mis à l’honneur les 10 et 11 août prochains. La FFPLUM souhaite mettre en avant la diversité des pratiques sportives, ainsi que les facettes technologiques responsables et innovantes, sans oublier son caractère inclusif.

Le haut niveau sera représenté par des pilotes paramotoristes dans différentes disciplines. Oriane et Fabrice Breuzard, champions du monde en paramoteur, seront présents durant ces deux journées. Les innovations dans le domaine de l’ULM sont nombreuses et ont contribué au développement des pratiques aéronautiques. Elles touchent différents aspects, tels que l’évolution de la sécurité des pratiques et la modernisation des aéronefs, tout en réduisant l’impact environnemental.

Deux acteurs majeurs seront présents pour présenter les actualités innovantes du mouvement. Air Création, un acteur clé dans le paysage de l’ULM, mettra en avant les atouts du pendulaire électrique. De plus, le paramoteur électrique sera à l’honneur, avec des perspectives de développement en cours.