L'Airbus H160 entre en service aux États-Unis

Article publié le 9 juillet 2024 par David Dagouret

Ce premier H160 américain a été livré à PHI pour le transport offshore dans le Golfe du Mexique.

Airbus a livré à PHI le premier H160 aux États-Unis, marquant ainsi le début de l'exploitation du H160 dans le pays. Il s'agit du premier des quatre hélicoptères H160 que PHI utilisera pour le transport offshore dans le Golfe du Mexique.

Scott McCarty, PDG de PHI Group a déclaré : "Il s'agit d'une étape importante pour nos équipes et nos partenaires. Le H160 représente une nouvelle ère pour PHI, renforçant notre engagement en matière de sécurité, de qualité et d'efficacité pour nos opérations dans le golfe du Mexique. Nous sommes fiers d'accueillir officiellement cet avion de nouvelle génération dans notre flotte alors que nous démarrons les essais en vol. Félicitations à tous ceux qui ont contribué à rendre cette réalisation possible !"

Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters a déclaré : "Avec sa technologie de pointe, le H160 a établi une nouvelle norme dans l'industrie des hélicoptères et nous sommes heureux que les clients américains bénéficient désormais des performances supérieures de l'appareil. La faible consommation de carburant du H160, sa capacité à utiliser jusqu'à 50 % de mélange SAF, sa cabine confortable et son excellente visibilité dans le cockpit en font un appareil parfaitement adapté aux opérations offshore, et nous sommes convaincus qu'il excellera dans les missions énergétiques de PHI."





Sur le même sujet