Turkish Airlines commande quatre Boeing 777 cargo supplémentaires

Article publié le 25 juillet 2024 par David Dagouret

Turkish Airlines exploitera 12 Boeing 777 cargo.

Boeing et Turkish Airlines ont annoncé, au début du mois de juillet, avoir signé une commande de quatre 777 Freighters. Avec cette commande, Turkish Airlines exploitera 12 Boeing 777 cargo.

En plus des avions cargo, Turkish Airlines exploite une flotte d'avions Boeing qui comprend le 777-300ER (Extended Range), le 737 nouvelle génération, le 737 MAX et le 787 Dreamliner.

Ali Türk, Chief Cargo Officer de Turkish Airlines a déclaré : "Ce nouvel investissement dans l'expansion de notre flotte de fret souligne notre engagement à répondre à la demande mondiale croissante de services de fret aérien. L'ajout de ces Boeing 777 Freighters améliorera non seulement nos capacités opérationnelles, mais constituera également une nouvelle étape dans notre vision stratégique visant à atteindre le sommet du secteur du fret aérien dans le monde entier, tout en maintenant notre position de leader grâce à notre service et notre efficacité inégalés pour nos clients à travers le monde." Paul Righi, vice-président des ventes commerciales de Boeing pour l'Eurasie a déclaré : "Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat de longue date avec Turkish Airlines et de soutenir l'expansion de ses opérations de fret avec l'ajout de Boeing 777 Freighters. La capacité de charge, le rayon d'action et la flexibilité du 777 Freighter permettront à Turkish Airlines d'offrir un service exceptionnel à ses clients tout en optimisant son efficacité opérationnelle."





